Sob o comando de Neymar, PSG terá mês decisivo para buscar temporada perfeita

Philippe LECOEUR/REUTERS Neymar é atacante do PSG



O Paris Saint-Germain pode fazer algo inédito na história do clube: conquistar todos os títulos na mesma temporada. Para isso, os comandados de Thomas Tuchel precisarão ser letais no período de trinta dias: entre 24 de julho e 23 de agosto. Isto, porque o time parisiense poderá levantar as taças da Copa da França, Copa da Liga Francesa e da Champions League entre essas datas.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou, nesta sexta-feira (26), que a decisão da Copa da França, entre PSG e Saint-Etienne, está marcada para o dia 24 de julho, no Stade de France. No mesmo comunicado, a entidade também informou que a final da Copa da Liga Francesa, entre Paris Saint-Germain e Lyon, ocorrerá no dia 31 de julho.

Depois do encerramento dos torneios locais, o PSG embarca para a cidade de Lisboa, em Portugal, local em que as quartas de final, semifinais e final da Champions League serão disputadas – todas as decisões acontecerão em jogos únicos.

A Uefa ainda não sorteou o chaveamento, mas definiu que as quartas serão disputadas entre 12 e 15 de agosto, as semifinais entre 18 e 19 e a final no dia 23 do mesmo mês. Desta forma, o PSG pode ter uma minimaratona de três confrontos para ganhar o primeiro título da Liga dos Campeões.

Desta forma, caso saia vencedor dos cinco jogos restantes da temporada, o Paris Saint-Germain abocanhará todas as taças possíveis da temporada. Vale lembrar que, devido à pandemia de Covid-19, o Campeonato Francês foi finalizado precocemente, com o time da capital sendo declarado vencedor.

Já a Supercopa da França, realizada em agosto do ano passado, foi faturada após a vitória do PSG sobre o Rennes por 2 a 1, em confronto único disputado na cidade de Shenzen, na China.

O PSG retomou os treinamentos coletivos na última quinta-feira. A agremiação azul e vermelha deposita muito de suas fichas em Neymar. Camisa 10 da equipe, o brasileiro sofreu com algumas lesões, mas estava em alta antes da paralisação por conta do novo coronavírus.