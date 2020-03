Neymar publica foto de máscara em meio ao surto: ‘Fora corona’

Reprodução Neymar usa máscara em meio ao surto de coronavírus



Com as atividade do Paris Saint-Germains suspensas, o atacante Neymar utilizou sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (13), para se manifestar sobre a pandemia do novo coronavírus.

Na rede social, camisa 10 do PSG, que brilhou na classificação do time diante do Borussia Dortmund, publicou uma foto com a legenda: “Corona Out” (Fora Corona, em português).

Hoje, a Federação Francesa decidiu suspender o Campeonato Francês e a Copa da França por tempo indeterminado. Desta forma, Neymar ainda não tem data para voltar aos gramados.