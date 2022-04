Neymar rebate comentário de Fábio Aurélio com lista de títulos e dispara: ‘Falar m**** assim não dá’

O ex-lateral comentou que ficaria decepcionado com a carreira que tem caso estivesse na pele de Neymar

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar durante partida pelo PSG



O ex-lateral Fábio Aurélio, revelado pelo São Paulo e com passagem duradoura pelo Liverpool, comentou que ficaria “decepcionado” com a carreira que tem caso estivesse na pele de Neymar. Irritado com a declaração, o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira não deixou a crítica passar batido e usou suas redes sociais, na manhã desta segunda-feiram 18, para rebater. “Na moral, cansado desses ex-jogadores que abrem a boca para falar m… Cinco minutinhos de entrevista e só fala da vida dos outros. Quer criticar? Critica, mas falar m… assim não dá”, disparou Ney, que também postou a sua lista de títulos e de feitos.

Atualmente com 30 anos, Neymar soma 26 títulos na carreira, sendo seis pelo Santos, oito no Barcelona, dez com o PSG e outros na seleção brasileira. O atacante, no entanto, segue em busca da inédita Bola de Ouro e da conquista da Copa do Mundo. Fábio Aurélio, por sua vez, ganhou duas vezes o Paulistão com o São Paulo (1998 e 2000); duas vezes o Campeonato Espanhol (2001/2002 e 2003/2004) e uma Copa da Uefa com o Valencia; além de dois títulos de menor relevância com o Liverpool: a Supercopa da Inglaterra (2006) e a Copa da Liga Inglesa (2011/12).