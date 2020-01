Neymar revela maior medo, ídolo, série, desenho e filme preferidos

EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Neymar está concentrado com o elenco do PSG para o confronto desta quarta-feira (15), às 17h, contra o Monaco, válido pelo Campeonato Francês. Para ajudar a passar o tempo, o craque brasileiro resolveu responder algumas perguntas feitas por um filtro muito popular no Instagram.

A brincadeira consiste em responder perguntas aleatórias feitas pelo aplicativo. Neymar revelou que seu maior medo é de cobras e que sua cor preferida é o verde.

O craque do PSG e da seleção brasileira também contou que “Dragon Ball Z” é seu desenho preferido. Já “Em Busca da Felicidade” é o filme que Neymar mais gosta. No assunto série, as preferidas do camisa 10 são “The Blacklist” e “Game of Thrones”.

Neymar também teve que responder quem é seu maior ídolo. Nesse momento, ele virou a gravação para a cama do lado e mostrou Thiago Silva. “Aquele ali, olha. Um monstro”, disse.