Neymar se recusou a treinar após polêmica com treinador do PSG, revela jornal

EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Neymar é atacante do Paris Saint-Germain



Neymar está envolvido em mais uma polêmica no Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal “L’Equipe”, um dos mais tradicionais da França, o atacante se recusou a participar de um treino com o restante do time após a vitória por 6 a 1 sobre o Dijon, em partida válida pelo Copa da França, no dia 12 de fevereiro.

Segundo o veículo, Neymar deixou de treinar com o elenco no dia 13 deste mês porque Thomas Tuchel, treinador do PSG, não havia confirmado sua presença na partida diante do Borussia Dortmund, ocorrida no último 18.

Na época, Tuchel deixou o astro chateado ao declarar que ele não estava jogando devido a uma lesão em uma das costelas. Por isso, conforme relato do alemão, o camisa 10 perdeu quatro partidas consecutivas antes do confronto pela Champions League.

Logo após a derrota para o Dortmund, no jogo de ida das oitavas de final, Neymar demonstrou sua insatisfação por não ter atuado nas partidas que antecederam o duelo decisivo.

De acordo com o “L’Equipe”, Neymar faltou ao treino no dia 13 de fevereiro e justificou dizendo que “estava descansando”. O episódio volta a deixar o clima tenso entre o craque e a cúpula do PSG.