‘Neymar seria uma grandíssimo reforço para o Barcelona’, diz Iniesta

Reprodução Neymar e Iniesta jogaram juntos por quatro temporadas



Aproveitando suas férias nas Espanha, o meio-campista Andrés Iniesta, atualmente jogador do Vissel Kobe (Japão), concedeu entrevista coletiva em evento de um patrocinador, nesta quinta-feira (9). Comentando sobre vários temas, o eterno ídolo do Barcelona afirmou que aprova o retorno de Neymar ao time catalão.

Companheiro do atacante brasileiro por quatro anos, Iniesta e Neymar como um dos melhores de sua posição no planeta. Juntos, eles ganharam a Champions League (2014/15), o Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16) e o Mundial de Clubes (2015).

“Ele é um dos melhores atacantes do mundo. Hoje e há muito tempo. Seria um ótimo reforço para o Barça. Outra coisa é que é necessário ou não e se encaixa ou não”, afirmou o atleta de 35 anos.

Iniesta também exaltou o futebol de Lionel Messi, eleito o melhor do mundo pela Fifa e vencedor da sua sexta Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista “France Football”.

“Ele continua a bater e a bater recordes, sendo mais importante do que nunca. É a melhor notícia para o Barça que permanece nesse estado e que há muito tempo obtém os sucessos”, disse.

No primeiro dia de 2020, Iniesta pôde comemorar a sua primeira conquista pelo Vissel Kobe, o qual defende desde 2018. Junto com David Villa, Lukas Podolski e companhia, o meio-campista sagrou-se campeão da Copa do Imperador, importante torneio local.

“A festa foi muito tranquila. Somos sociedades diferentes e vivemos de maneira diferente. Não havia rúa, mas nós gostamos e saboreamos depois de vencer em Tóquio . Em Kobe, eles estavam esperando por nós”, disse.