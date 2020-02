Neymar sofre lesão na costela e desfalca o PSG contra o Nantes

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar é atacante do PSG



O Paris Saint-Germain divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), a lista de relacionados para a partida contra o Nantes, marcada para amanhã, contra o Nantes, fora de casa. Com lesão leve na costela, Neymar foi cortado do confronto válido 23ª do confronto Francês.

Em comunicado, o PSG informou que foi constatado um pequeno problema na cartilagem da costela de Neymar. A lesão, no entanto, não é considerada grave e o astro deverá voltar a campo no próximo final de semana.

A contusão aconteceu no primeiro tempo da goleada diante do Montpellier, quando Neymar foi derrubado pelo zagueiro Souquet e acabou ficando no gramado. Desesperado, o atacante gritou de dor e chorou, mas logo voltou para o embate.

O PSG é o líder isolado da competição nacional, com 55 pontos – 12 a mais que o segundo colocado Olympique de Marseille.

Veja os relacionados abaixo: