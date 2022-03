Neymar supera Messi na lista dos mais bem pagos do Francês; confira

Sem nenhuma surpresa, o atual líder Paris Saint-Germain é quem domina o ranking, ocupando as 12 posições iniciais

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar e Messi são os jogadores mais bem remunerados do Campeonato Francês



O jornal “L’Equipe” divulgou nesta terça-feira, 22, uma lista dos 30 jogadores com maiores salários do Campeonato Francês. Sem nenhuma surpresa, o atual líder Paris Saint-Germain é quem domina, ocupando as 12 posições iniciais. O que chama atenção, no entanto, é que Neymar encabeça o “ranking” dos mais bem remunerados, superando Lionel Messi, dono de sete Bolas de Ouro e contratado pela diretoria parisiense no início desta temporada. Enquanto o brasileiro passou a receber pouco mais de 4 milhões de euros por mês (R$ 22 milhões) após renovar seu vínculo até 2025, o argentino ganha 3,4 milhões de euros mensalmente (R$ 18,5 milhões). Completando o top-3 aparece o jovem Kylian Mbappé, que recebe quase metade dos vencimentos do camisa 10 do PSG e da seleção brasileira. Abaixo, veja os valores, que não incluem os bônus e levam em consideração o salário líquido dos atletas.

