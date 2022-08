Neymar x Mbappé, Romário x Edmundo e mais: Relembre brigas marcantes entre companheiros de time

Discussão entre as estrelas do Paris Saint-Germain ganhou repercussão mundial, mas não foi a primeira na história do futebol

OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Romário e Edmundo comemorando gol do Vasco no Mundial de Clubes de 2000



O entrevero entre Neymar e Kylian Mbappé marcou o noticiário internacional e foi o assunto do Paris Saint-Germain nesta semana. Mais do que uma disputa pelo status de cobrador oficial de pênaltis, os craques também pleiteiam o posto de protagonista do badalado time parisiense. Apesar da ampla repercussão do caso, que parece ter sido apaziguado pela diretoria do PSG, a briga não foi a primeira entre estrelas do futebol. Ainda no exterior, John Terry tumultuou o ambiente no Chelsea ao sair com a esposa de seu colega, o também britânico Wayne Bridge. A traição também marcou a briga entre os argentinos Mauro Icardi e Maxi López, na Sampdoria, em 2013. Já no Brasil, Romário e Edmundo trocam farpas desde os tempos de Vasco, em 2000. Na mesma época, Marcelinho Carioca e Freddy Rincón também se desentenderam no Corinthians e quase chegaram às vias de fato. Abaixo, a Jovem Pan separou algumas das principais discussões entre jogadores do mesmo time.

Neymar x Cavani

Neymar chegou a curtir publicações no Twitter que criticavam o fato de Kylian Mbappé ser considerado o principal cobrador de pênaltis no PSG. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o brasileiro se mostra incomodado por ser preterido no Parque dos Príncipes. Logo após ser contratado por valores astronômicos, em 2017, o craque chegou a discutir publicamente com Edinson Cavani para decidir quem bateria faltas e penalidades. Na ocasião, a maioria da torcida parisiense defendeu o uruguaio, maior artilheiro da história do clube e considerado um dos principais nomes da história do Paris. De acordo com a imprensa francesa, Thiago Silva precisou separar os atacantes no vestiário para evitar uma briga física. Após momentos tensos, eles conseguiram se entender e passaram a conviver pacificamente até 2020, quando o centroavante deixou a equipe.

Terry x Bridge

O mesmo desfecho não aconteceu na polêmica entre os britânicos John Terry e Wayne Bridge. Companheiros de Chelsea e seleção entre 2003 e 2009, os ingleses eram próximos até uma traição interromper a amizade. Casado, Terry estava saindo secretamente com a companheira do lateral-esquerdo. Após o caso vir à tona, Bridge pediu para ser afastado dos “Blues” até que encontrasse um outro clube – ele acabou fechando com o Manchester City. Além disso, o defensor deixou de ser convocado pela Inglaterra, que tinha o zagueiro como capitão. Em 2010, antes de uma partida entre Chelsea e City, Bridge se recusou a estender a mão para o antigo parceiro durante o protocolar cumprimento dos rivais.

Mauro Icardi x Maxi López

Uma relação extraconjugal também fez com que jogadores argentinos deixassem de ser companheiros. Casado com a empresária Wanda Nara desde 2008, o atacante Maxi López selou uma amizade com o compatriota Mauro Icardi na Sampdoria, da Itália, ainda em 2012. No ano seguinte, no entanto, o clima azedou porque Icardi passou a se relacionar amorosamente com a mulher do amigo – eles, inclusive, haviam passado férias juntos pouco antes da traição. Cinco meses após o episódio, que culminou na separação, a empresária casou com Icardi. No mês passado, de acordo informações da imprensa argentina, Wanda pediu divórcio e encerrou sua relação com o centroavante do PSG.

Marcelinho Carioca x Rincón

Freddy Rincón, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho formaram o melhor meio-campo da história do Corinthians, encantando com o belo futebol praticado dentro de campo e ganhando títulos importantes no clube do Parque São Jorge. O clima entre os jogadores, no entanto, não era nada saudável. As principais discussões aconteciam entre o volante colombiano e o “Pé de Anjo”. Uma das confusões aconteceu em partida da Copa Mercosul de 1999, diante do San Lorenzo, na Argentina. Marcelinho acabou sendo expulso e Rincón, capitão daquele time, não gostou e foi tirar satisfação. O estrangeiro tinha certeza de que o companheiro havia forçado a expulsão para não jogar a partida de volta. Em entrevista à “Gazeta Esportiva”, o ex-atacante Luizão disse que Rincón chegou a agredir o colega no vestiário.

Romário x Edmundo

Romário e Edmundo também marcaram um dos entreveros mais conhecidos da história do futebol brasileiro. Defendendo o Vasco nos anos 2000, os atacantes até se entendiam dentro de campo, mas viviam trocando farpas fora das quatro linhas. Além da disputa pela artilharia no Gigante da Colina, a personalidade forte dos atacantes gerou declarações picantes. Atualmente, os ex-jogadores vivem brigados. Em julho deste ano, o “Animal” revelou que sua relação com o “Baixinho” era falsa e que depois de uma briga entre os dois, eles nunca mais se falaram. “Ele foi no podcast do Rica Perrone e falou um monte de besteira. Mas tem males que vêm para o bem. A gente se tratava com falsidade nos últimos anos. Depois dessa treta, cada um para o seu lado, para mim ficou melhor”, afirmou em entrevista ao “SBT”.

Robinho x Gravesen

Logo após a disputa da Copa do Mundo de 2006, o atacante Robinho se reapresentou ao Real Madrid e não reagiu bem ao espírito agressivo do meio-campista dinamarquês Thomas Gravesen. Após uma entrada dura do volante em uma sessão de treinamento do clube, o brasileiro partiu para a porrada. Ambos foram expulsos do treino por Fabio Capello.