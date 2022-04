Nikola Vlasic, do West Ham, fica desolado após quebrar tornozelo de jogador do Burnley; veja vídeo

Choque aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo; o meia croata recebeu assistência médica ainda no gramado

REUTERS/Tony Obrien

O jogador Nikola Vlasic, do West Ham, ficou desolado neste domingo, 17, após lesionar Ashley Westwood, do Burley, em partida válida pela 33ª rodada Premier League, no Estádio Olímpico de Londres. Aos 21 minutos do primeiro tempo, os dois jogadores se chocaram em uma disputa pela bola. Vlasic entrou em desespero assim que percebeu que seu ataque havia ferido Westwood, que ficou estirado no chão pedindo por ajuda e logo foi acolhido pelos colegas de equipe. O atacante croata, devastado, também foi consolado por jogadores de ambos os times. Segundo o site Benchwarmers, a investida de Vlasic teria quebrado o tornozelo do meia Burley. A partida ficou paralisada por 10 minutos enquanto o inglês recebia assistência médica. Westwood saiu de campo de maca, sendo substituído por Josh Brownhill. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Veja a dividida: