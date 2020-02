No Japão, Zico relata como está o país em meio ao surto de coronavírus

Reprodução/Instagram Zico usa máscara de proteção ao coronavírus



Dirigente do Kashima Antlers, Zico fez uma publicação na sua conta do Instagram para contar como está a situação do Japão em meio à epidemia de coronavírus. Posando de máscara de proteção, o ex-jogador afirmou que o Campeonato Japonês está suspenso provisoriamente e relatou algumas recomendações do Governo local.

“Recebendo muita MSN (mensagens) aqui pra tomar cuidado com essa questão do Coronavírus. Esta semana o Ministério da Saúde do Japão em concordância com todas as entidades , cancelou todos os jogos ate 18/3. Falaram da importância dessas próximas duas semanas pra se ter uma ideia clara do que está acontecendo”, escreveu o Galinho.

“Todas as medidas de cuidados básicos está sendo informado a população.Em todos os estabelecimentos todos os funcionários usando máscaras, álcool para serem lavadas as mãos, evitar autógrafos, fotos, locais de muita aglomeração etc. Todos,sem pânico,mas atentos a importância do que está acontecendo pelo mundo”, relatou.

No time japonês, Zico tem as companhias nos brasileiros Antônio Carlos Zago, treinador recém-contratado, além dos jogadores Everaldo, Léo Silva, Juan Alano e Bueno.