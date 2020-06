No Português, Portimonense vence Gil Vicente em duelo repleto de brasileiros

Reprodução/Facebook Vitória do Portimonense não foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento



O Campeonato Português foi retomado nesta quarta-feira com a partida entre Portimonense e Gil Vicente, e o brasileiro Lucas Fernandes, revelado pelo São Paulo, foi o nome do jogo.

Fernandes marcou o golaço que deu ao time de Portimão, aos quatro minutos da segunda etapa. Após receber do lateral-esquerdo e meio-campista Henrique, ex-Curitiba, ele arriscou de longe e acertou no ângulo esquerdo do goleiro Denis, também ex-jogador do Tricolor.

Back with a bang! Era difícil a Liga NOS regressar com um golaço melhor que este 💣 pic.twitter.com/wYy2G9LFnU — B24 (@B24PT) June 3, 2020

Ao todo, 15 brasileiros foram relacionados para a partida, nove deles no time da casa, entre eles, Júnior Tavares, também ex-São Paulo. O time visitante contou com Ygor Nogueira, ex-Fluminense, entre outros.

Apesar da vitória, Portimonense ainda é o vice-lanterna do Português, com 19 pontos, três atrás do último time fora da zona da degola, o Paços de Ferreira. O Gil Vicente está na 10ª colocação, com 30 pontos.

* Com EFE