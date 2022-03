No Santiago Bernabéu, Barcelona atropela Real Madrid e vence El Clásico por 4 a 0

Aubameyang marcou duas vezes e deu uma assistência; Ferran Torres e Araújo também marcaram

EFE/Sergio Perez Aubameyang marcou dois gols e deu uma assistência em seu primeiro El Clássico



O Barcelona de Xavi segue fazendo boas apresentações e, neste domingo, 20, fez a mais importante delas. O time catalão venceu o rival Real Madrid por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida começou com os donos da casa indo pra cima. Nos primeiros minutos, Valverde chutou no cantinho e Ter Stegen se esticou para fazer a defesa. Mas o Barça respondeu rápido e aos 11 minutos, Aubameyang chutou de frente pro gol, forçando Courtouis a fazer a defesa. Na sequência, Ferran Torres bateu colocado e o goleiro belga fez outra defesa difícil. O jogo virou um passeio a partir dos 28 minutos, quando Dembelé cruzou e Aubameyang cabeceou para o gol, abrindo o placar. Aos 37, Araújo fez o segundo também de cabeça, depois de cobrança de escanteio.

A ausência de Benzema e mudanças na escalação do meio de campo, fizeram Ancelotti mudar de estratégia, mas o Barcelona não foi avisado. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Barcelona faz o terceiro com Ferran Torres. Aos 11, Aubameyang fez o quarto. O lance foi anulado em campo, mas teve revisão do VAR e o gol foi confirmado. O que parecida se tornar uma grande goleada, ficou nos 4 a 0 porque o Barcelona diminuiu o ritmo. Essa foi a primeira derrota do Real no Bernabéu na La Liga 2021/22. A vitória coloca o time de Xavi em terceiro com 54 pontos, 12 atrás dos merengues que são líderes com 66 pontos.