Brasileiro foi vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e deve ficar no clube por duas temporadas

FRANCK FIFE / AFP Torcedores do Paris Saint-Germain exibem uma faixa que diz "Neymar: finalmente livre-se do rude" durante a partida de futebol francês L1 entre Paris Saint-Germain (PSG) e RC Lens no Estádio Parc des Princes, em Paris



‘Nos livramos do rude’, torcida do PSG comemora saída de Neymar. A torcida do Paris Saint-German não escondeu a felicidade da saída de Neymar do time francês. No jogo contra o lens, no sábado, 26, eles ergueram uma faixa com a mensagem: ‘Neymar: Finalmente nos livramos do rude’. O atacante brasileiro foi vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita. A troca foi anunciada no dia 15 de agosto e apresentado no dia 19. Neymar deve ficar no clube por duas temporadas. Mesmo tendo ficado cinco meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no tornozelo direito, o atleta foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para disputar os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção vai a campo no dia 8 e 12 de setembro para enfrentar o Peru e Bolívia.