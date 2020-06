Provável uniforme do Manchester City vaza e chama atenção por estampa ‘diferente’

Reprodução/Manchester United Report Nova camisa vazada do Manchester City não agradou nas redes sociais



A foto do possível novo uniforme do Manchester City para a temporada 2020-2021 vazou nas redes sociais, e as reações dos torcedores ficaram por conta do seu design pouco comum.

A peça é toda estampada, com desenhos que já foram chamados pelos torcedores de “bactérias”, “amebas”, comparados a edredons, toalhas de mesa e até mesmo com imagens microscópicas do novo coronavírus, que causa a Covid-19. Caso seja oficializada pelo clube, esta deve ser a terceira camisa da equipe.

Has to be fake! — Chris (@Chrisbluemoon89) June 8, 2020



“Tem que ser fake!”

Looks like a 90s goalkeeper shirt — Pøgba Senior (@TheSaItIsHere) June 8, 2020

“Parece uma camisa de goleiro dos anos 90”

Oh God, first the coronavirus, now this ? — Ruben 💙🎗 (@Rubendran27) June 8, 2020



“Oh Deus, Primeiro o coronavírus, agora isso?”

A design with so much promise… ruined. Seems to be the story of Puma & City this year — oli (@olicoulson_) June 8, 2020



“Um design promissor arruinado. Parece ser a história de Puma e City neste ano”

Outro modelo que tomou conta nas redes sociais foi o de treino, esse com mais aceitação por parte dos torcedores. Em azul escuro, traz detalhes sutis em um tom mais claro.

E você, o que achou?