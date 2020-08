Jogador que tossir no adversário poderá ser expulso no Campeonato Inglês

A Associação de Futebol (FA) deverá anunciar a nova regra nesta semana

Reprodução Pablo Marí participou da vitória do Arsenal no Campeonato Inglês



A Associação de Futebol (FA, em inglês) deverá anunciar algumas mudanças nas regras de arbitragem para a próxima edição do Campeonato Inglês, marcado para iniciar no dia 12 de setembro. Entre elas, está a punição com cartão amarelo ou até vermelho ao jogador que tossir deliberadamente no adversário. De acordo com informação publicada pela emissora Sky Sports, na manhã desta segunda-feira (3), a medida deverá ser anunciada pela entidade ainda nesta semana e visa evitar qualquer tipo de propagação do novo coronavírus.

Conforme a imprensa britânica, a Associação irá enquadrar a infração na categoria de “usar linguagem ofensiva e abusiva com gestos. “A FA disse que medidas devem ser tomadas quando o árbitro tiver certeza de que alguém deliberadamente, e de perto, tossiu na cara de um oponente ou árbitro. “Se o incidente não foi grave o suficiente para merecer uma expulsão, uma precaução pode ser tomada por ‘comportamento antidesportivo – mostra falta de respeito pelo jogo'”, informou a Sky Sports.

O documento da FA acrescentou que os árbitros não devem tentar punir a tosse “rotineira” e devem lembrar os jogadores para evitar cuspir no chão, embora não seja um ato de má conduta. Além disso, a Premier League também prorrogou a medida de cinco substituições por jogo – desde que elas ocorram em três paralisações.