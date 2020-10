‘O matador chegou’: Manchester United anuncia contratação de Cavani

Uruguaio de 33 anos assinou contrato por um ano, com a opção de prorrogação por mais uma temporada

ETIENNE LAURENT / EFE Cavani não atua desde 10 de março, quando deixou o PSG



Um dia depois da vexatória goleada por 6 a 1 para Tottenham, em pleno Old Trafford, pelo Campeonato Inglês, o Manchester United anunciou a contratação de Cavani. O uruguaio de 33 anos assinou contrato por um ano, com a opção de prorrogação por mais uma temporada. Ele não atua desde 10 de março, quando optou por não renovar o compromisso com PSG e ficou fora das finais da Liga dos Campeões. O artilheiro era objeto de desejo de muitos clubes pelo mundo, inclusive os brasileiros Grêmio e Atlético-MG.

Em razão do período em que está parado, fazendo apenas treinos particulares, Cavani não foi convocado por Oscar Tabárez para integrar a seleção uruguaia nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Os uruguaios enfrentam o Chile e o Equador em 8 e 13 de outubro. Em suas redes sociais, o Manchester anunciou que “o matador chegou”. “O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Eu trabalhei muito durante o meu tempo livre e estou ansioso para competir e representar este clube incrível”, disse o jogador ao site oficial do clube inglês.

🐂 El Matador has arrived. Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Cavani foi artilheiro do Campeonato Francês e do Italiano, e já marcou 341 gols nos clubes europeus desde 2007, incluindo 35 na Liga dos Campeões. O atacante conquistou seis campeonatos pelo PSG e com 200 gols, é o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Com a seleção uruguaia, conquistou a Copa América 2011 e marcou 50 gols em 116 partidas. “Joguei diante de alguns dos torcedores mais apaixonados do futebol ao longo da minha carreira e sei que será o mesmo em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera de Old Trafford, quando for seguro para os fãs voltarem”, disse o jogador. “Estou ansioso para continuar a escrever minha pequena história dentro do livro do futebol e sei que é por isso que meu foco deve permanecer o mesmo de sempre – trabalhar, trabalhar, trabalhar. Estou com muita vontade de vestir esta linda camisa.”

* Com Estadão Conteúdo