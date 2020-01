Oficial! Eriksen deixa o Tottenham e acerta com a Inter de Milão

O meio-campista Christian Eriksen é o novo reforço da Inter de Milão. Nesta terça-feira (28), o clube italiano anunciou, através das redes sociais, que o ex-Tottenham assinou contrato até junho de 2024.

“Eu estava ansioso para chegar, estar aqui é lindo e estou feliz por ser um novo jogador da Inter. Estou muito empolgado e mal posso esperar para conhecer os fãs, já tive a oportunidade de sentir o calor deles, foi uma recepção fantástica. Eu me sinto ótimo”, disse o dinamarquês de 27 anos, em entrevista ao canal da sua nova equipe.

“Meus números? Eu não sou aquele que se importa muito. Mas sei que as pessoas gostam deles e testemunham que me saí muito bem na Inglaterra. Agora chegou a hora de enfrentar um novo desafio. Estou muito feliz por poder jogar na Série A e com um grande clube como o Inter. É um clube fantástico”, continuou o novo camisa 24.

A Inter não divulgou os valores da transação, mas a a “Sky Sports” divulgou que os italianos pagaram 16,8 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 92 milhões) aos “Spurs” pelo armador, que já estava em final de contrato – o vínculo iria expirar em junho de 2020.

No Twitter, o Tottenham fez questão de prestar uma homenagem ao jogador, que marcou época no time londrino. “Podemos confirmar a saída de Christian Eriksen, que hoje concluiu a transferência para a Inter de Milão. Desejamos a você tudo de melhor para o futuro. Obrigado pelas memórias”, escreveu,

Revelado no Ajax, da Holanda, Eriksen estava no Tottenham desde 2013 e soma 305 partidas pelo clube britânico, contabilizando 69 gols e 89 assistências desde então.

Agora, Eriksen terá a missão de ajudar a Internazionale ao título do Campeonato Italiano. Atualmente, o time é o 2º colocado, com três pontos a menos que a Juventus.

Thank you for the memories, @ChrisEriksen8. 👏

All the best at Inter. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/QbUHSredjL

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020