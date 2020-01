Oliver Kahn assume cargo no Conselho de Administração do Bayern de Munique

Reprodução/Bayern Oliver Kahn voltou ao Bayern de Munique para assumir cargo no Conselho d



O ex-goleiro alemão Oliver Kahn assumiu nesta terça-feira (7) o cargo de membro do Conselho de Administração do Bayern de Munique, marcando o início do processo pelo qual o antigo capitão do clube bávaro e da seleção da Alemanha substituirá Karl-Heinz Rummenigge como CEO do clube.

Durante sua apresentação oficial, Kahn classificou sua nova função como um “grande desafio” e disse que o objetivo deve ser que o Bayern se torne o número um em todas as áreas.

O dirigente traçou como sua primeira meta conquistar o título alemão deste ano, mesmo com o Bayern na terceira colocação, com quatro pontos a menos que o líder RB Leipzig.

“A nossa série é incrível. Sete títulos consecutivos da Bundesliga são para a eternidade. Mas oito também são”, afirmou.

Oliver Kahn deve substituir Rummenigge à frente do Conselho de Administração no final de 2021 e a partir daí, segundo seu desejo, buscará continuar ou até melhorar a história de sucesso do Bayern.

“Temos que continuar a história de sucesso do clube e talvez dar mais um salto qualitativo. Isso é algo que responde a quem eu sou e ao meu caráter”, disse.

O Conselho de Administração do Bayern é o órgão executivo da entidade e seus membros são eleitos pelo Conselho Fiscal, tradicionalmente presidido pelo presidente do clube, atualmente Herbert Hainer.

Desde sua aposentadoria, Oliver Kahn trabalha como comentarista de televisão, empresário e ministra palestras sobre motivação para executivos. Além disso, estudou administração em uma universidade particular, com ênfase na gestão de instituições esportivas. Antes de sua carreira profissional, Kahn começou a estudar economia, mas apenas concluiu o ciclo básico.

*Com informações da EFE