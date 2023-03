Otamendi faz tatuagem de Messi e recebe agradecimento do craque: ‘Especial’

Dupla esteve junta na conquista do tricampeonato mundial da Argentina, no Catar

Reprodução/ Instagram @nicolasotamendi30 Tatuagem de Otamendi tem Messi, taça da Copa do Mundo e inscritos



Nicolas Otamendi, zagueiro do Benfica e campeão mundial com a Argentina no Catar, fez uma tatuagem para lembrar do tricampeonato conquistado em dezembro. O jogador postou um vídeo do processo da tatuagem em suas redes sociais legendado de “Gloria Eterna” em que dá para ver o rosto de Lionel Messi, a taça da Copa do Mundo e inscritos. O craque do PSG compartilhou o vídeo do colega nos stories do Instagram e escreveu. “Vi um monte de coisas espetaculares que fizeram de mim na Copa, mas um companheiro, um amigo como Nicolas fazer essa tatuagem é algo mais que especial. Muito Obrigada Ota!”. Em resposta, o zagueiro escreveu. “As coisas que vocês viram não são nada comparado ao que nós vemos jogando ao lado teu. Não é só um país, é a história do esporte. Te amo amigo”.

Assista ao vídeo abaixo: