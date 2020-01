‘Oto Patamá’! Real, Barça e Inter levam prêmio por nunca caírem de divisão

Rodrigo Jiménez / EFE

Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, além do Athletic Bilbao, receberam o prêmio “Gianni Brera”, sendo os únicos times das cinco principais ligas europeias que sempre figuraram na primeira divisão de seus países.

O prêmio foi entregue na terça-feira (21), durante evento organizado no Teatro dal Verme, em Milão, em cerimônia que contou com nomes importantes da história do futebol.

O campeão mundial com a seleção brasileira em 1958 e um dos principais jogadores da história do “calcio”, José Altafini, o Mazzola, esteve presente na cerimônia, assim como o atual técnico da Azzurra, Roberto Mancini.

Foi a 19ª edição do “Gianni Brera”, um prêmio atribuído por um júri de jornalistas, treinadores e jogadores de futebol e que visa promover a elite do futebol e homenagear o jornalista esportivo italiano, morto em 1992, que dá o nome a premiação.

A razão oficial do prêmio é “ter se tornado uma lenda do futebol ao jogar por mais de um século nos campeonatos da primeira divisão das cinco principais ligas europeias, sem nunca ter atuado nas divisões inferiores”, afirmou a Inter em comunicado.

“Uma marca que é adicionada aos títulos nacionais, Taças Europeias, Intercontinental, tripletes e troféus que colocam Inter, Real Madrid, Athletic Bilbao e Barcelona no topo do futebol europeu e mundial”, acrescenta do clube italiano.

*Com informações de Estadão Conteúdo