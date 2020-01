Pai de Cavani revela que PSG não quer liberar seu filho antes do fim da Champions

FRANCK ROBICHON/EFE

O contrato de Edinson Cavani com o PSG se encerra no final da atual temporada e o atacante não deve renovar com o clube francês. O nome do uruguaio já vem sendo um dos mais especulados na atual janela de transferências, porém, seu pai revelou que o Paris não quer liberar seu maior artilheiro da história antes do fim da Champions League.

“Por ordem da diretoria do PSG, não querem deixá-lo sair até que termine a Champions, precisam dele para as oitavas de final”, afirmou Luis Cavani, pai do atacante, à emissora espanhola La Sexta, nesta quarta-feira (22).

O pai do atacante ainda afirmou que sabe que seu filho quer sair do PSG. “Acredito que ele é um jogador que precisa jogar e está jogando três, seis minutos”. Luis Cavani foi além e disse que gostaria de ver seu filho no Atlético de Madrid ao lado de “um técnico de muita personalidade”, se referindo a Simeone.