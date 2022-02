Com gols de Lukaku e Havertz, Chelsea vence o Palmeiras e é campeão do Mundial de Clubes

Equipes chegam para a decisão em busca de título inédito; o Alviverde mantém a equipe que disputou a semifinal, enquanto que os ingleses chegam com mudanças para a decisão

FIM DE JOGO – O Chelsea bate o Palmeiras por 2 a 1 e é campeão do Mundial de Clubes

CARTÃO VERMELHO – Luan faz falta na entrada da área e é expulso

119′ – Palmeiras vai para o tudo ou nada, mas não consegue criar jogadas

SUBSTITUIÇÃO – Sai Marcos Rocha e entra Deyverson pelo Palmeiras

GOL – Havertz converte a cobrança e coloca o Chelsea na frente novamente

CARTÃO AMARELO – Atuesta (Palmeiras)

113′ – PÊNALTI PARA O CHELSEA – A bola bate na mão de Luan e o árbitro marca pênalti

111′ – Marcos Rocha desvia a bola e evita que Havertz cabeceie com o gol aberto

110′ – Werner recebe pela esquerda e arrisca, mas manda por cima do gol

107′ – O Chelsea não consegue criar e o Palmeiras não consegue aproveitar os contra-ataques. Jogo muito truncado

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO

CARTÃO AMARELO – Wesley (Palmeiras)

102′ – SUBSTITUIÇÃO – Sai Dudu e entra Rafael Navarro pelo Palmeiras

98′ – NA TRAVE – Após cruzamento de Werner, a bola respinga e vai na trave do Palmeiras

97′ – Kante recebe livre e arrisca de fora da área, mas manda longe do gol de Weverton

95′ – Jogo recomeça com poucas chances. Chelsea tenta propor mais o jogo e explorar a energia de Zyech

COMEÇA A PRORROGAÇÃO

SUBSTITUIÇÕES: Saem Christensen e Kovacic, entram Zyech e Sarr no Chelsea

Serão disputados dois tempos de 15 minutos. Caso o empate permaneça, iremos para os pênaltis

FIM DO TEMPO REGULAMENTAR – Teremos prorrogação

90+1′ – Kovacic pega de primeira após defesa afastar e isola a bola

90′ – A defesa afasta após cruzamento de Pulisic

89′ – Chelsea tem falta perigosa na lateral e vai mandar bola na área

81′ – Chelsea parece sentir o cansaço físico no fim da partida

77′ – SUBSTITUIÇÕES:

Chelsea: saem Hudson-Odoi e Lukaku e entram Saúl e Timo Werner

Palmeiras: saem Rony e Raphael Veiga e entram Atuesta e Wesley

72′ – Após bela tabela entre Kante e Lukaku, Pulisic recebe e manda pelo lado do campo

70′ – Veiga recebe, chuta fraco e Mendy faz a defesa

68′ – Depois do gol, o Palmeiras pressiona o Chelsea, que fica acuado em sua defesa

63′ – GOL – Raphael Veiga converte a cobrança e iguala o placar da final

60′ – PÊNALTI – Thiago Silva coloca a mão na bola e o árbitro marca pênalti

59′ – SUBSTITUIÇÃO – Sai Zé Rafael e entra Jailson

57′ – A defesa do Chelsea se atrapalha e Dudu aparece livre, mas Mendy sai do gol e fica com ela

56′ – QUASE O SEGUNDO – Pulisic recebe na área e arrisca, mandando a bola perto da trave de Weverto

54′ – GOL – Husdon Odoi cruza e Lukaku completa para dentro do gol, sem chances para Weverton. É o gol que vai dando o título para o Chelsea

53′ – O Palmeiras tenta pressionar o Chelsea no seu campo, mas acaba cometendo falta

48′ – A bola sobra para Rüdiger, que ajeita e manda por cima do gol

E VAMOS PARA O SEGUNDO TEMPO DE JOGO!

O Palmeiras conseguiu criar boas chances, mas faltou precisão para conseguir marcar. O Chelsea por sua vez não consegue criar e viu em um chute de Thiago Silva a melhor chance de gol no jogo

FIM DO PRIMEIRO TEMPO – Após 45 minutos, o placar segue inalterado.

45+3′ – Em nova cobrança, Rüdiger e Thiago Silva se atrapalham e mandam a bola para fora

45+1′ – No escanteio, Thiago Silva manda por cima da meta de Weverton

45′ – DEFENDE WEVERTON – Depois de caminhar livre, Thiago Silva solta a bomba da intermediária, mas o goleiro palmeirense evita o gol e manda para escanteio

43′ – A bola sobra para Zé Rafael, que entra livre na área e tenta cruzar para Dudu, mas Kovacic corta e Mendy defende com segurança

39′ – Após bate e rebate, a bola sobra para Rony, que isola

37′ – Christensen cruza para dentro da área, Weverton espalma e sofre falta de Pulisic

36′ – Pulisic cobra falta perigosa, mas a bola vai por cima do gol da equipe londrina

34′ – Após bela tabela com Kante, Pulisic cruza para dentro da área, vê a defesa cortar parcialmente e Lukaku tenta finalizar de calcanhar, mas Weverton defende

33′ – Após erros de Danilo e Piquerez, zagueiros do Palmeiras de desentendem, mas o Chelsea não consegue aproveitar

30′ – SUBSTITUIÇÃO – Mason Mount deixa o campo por questões físicas para a entrada de Pulisic

27′ – QUASE! – Em contra-ataque rápido, a bola sobra para Dudu, que finaliza e acaba mandando à direita do gol do Chelsea

25′ – Havertz recebe na esquerda e arrisca de fora da área, mas manda longe do gol

23′ – Dudu recebe em velocidade, corta a zaga e arrisca de fora da área, mas a bola vai sai por cima do gol de Mendy

21′ – Lukaku ajeita e Kanté tenta a finalização, mas é travado por Luan

18′ – O jogo para após Zé Rafael cair no chão e precisar de atendimento

16′ – MENDY DEFENDE – Depois de três cruzamentos, a bola chega para Rony, que cabeceia em direção ao gol, mas Mendy defende com segurança

15′ – Mount tenta surpreender e cobra falta direto na direção do gol, mas erra o alvo

13′ – Mais uma vez, Hudson-Odoi cruza e Azpilicueta tenta completar, mas a marcação do Palmeiras impede a continuidade do lance

10′ – Hudson-Odoi recebe na esquerda, corta pro meio e tenta a finalização, mas é bloqueado pela defesa do Palmeiras

9′ – Em recomposição rápida, a bola sobra para Rony, que dribla Rudiger, mas isola

6′ – O Chelsea não consegue furar o bloqueio da defesa do Palmeiras e construir jogadas

3′ – Após cruzamento da direita, Dudu tenta uma bicicleta mas falha. A bola sobra e Danilo chuta e consegue escanteio para o Palmeiras

2′ – Após cruzamento de Hudson-Odoi, a zaga do Palmeiras se atrapalhou e a bola sobrou para Azpilicueta, que tentou jogar para dentro da área e viu a defesa alviverde cortar a jogada

ESTÁ VALENDO! Começa o jogo entre Palmeiras e Chelsea pela final do Mundial de Clubes da Fifa!

Em poucos minutos a bola vai rolar para a decisão do Mundial de Clubes da Fifa!

Antes do modelo ser adotado, o Palmeiras disputou a decisão do mundial em 1999, mas foi derrotado pelo também inglês Manchester United.

As duas equipes tentam conquistar um título inédito. O Chelsea chega para a final do torneio pela segunda vez no atual formato, enquanto o Palmeiras disputa a decisão pela primeira vez.

AVANTI PALESTRA! Veja como o Palmeiras vai a campo nesta decisão: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Dudu. A equipe é treinada por Abel Ferreira

PELO MUNDO INTEIRO, TODOS SOMOS UM E ESTAMOS ESCALADOS PARA A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES! 👊🟢#AvantiPalestra #CHExPAL #JuntosPeloBi

OS BLUES VÊM AÍ! Confira a escalação do Chelsea para a decisão: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Kovacic, Kante e Hudson-Odoi; Mount, Havertz e Lukaku. O time será comandado por Thomas Tuchel

Boa tarde! Estamos começando aqui a transmissão minuto a minuto da final do Mundial de Clubes da Fifa entre Palmeiras e Chelsea!