Para matar o tédio: Jogadores de futebol entram no #StayAtHomeChallenge

Reprodução Matthijs de Ligt, da Juventus, entrou no #StayAtHomeChallenge



Os campeonatos de futebol foram suspensos no mundo todo devido ao surto de coronavírus e, para “matar” o tédio, os jogadores criaram uma brincadeira que está viralizando nas redes sociais.

No #StayAtHomeChallenge, o atleta tem que lavar as mãos por vinte segundos, prática recomendada pelos especialistas para combater o novo vírus, enquanto faz embaixadinhas com a bola ou com um rolo de papel higiênico.

Matthijs de Ligt, da Juventus, entrou na onda do desafio e postou o seu vídeo.

Neste domingo, os portugueses Bruno Fernandes, do Manchester United, eleito jogador do mês no Campeonato Inglês, e João Felix, do Atlético de Madrid, fizeram as embaixadinhas e convocaram seus companheiros a participarem. Nesta segunda foi a vez dos jogadores do Benfica.

Os torcedores também resolveram mostrar a desenvoltura com as embaixadinhas e postar com a tag #StayAtHomeChallenge.

Many things in life are important, but the most important is health. ❤️ Be healthy, everything else will wait. #StayAtHomeChallenge 🏡⚽️ pic.twitter.com/6EeEcwMAlW — GO4GOAL (@go4goalofficial) March 16, 2020