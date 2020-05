Paris Saint-Germain acerta contratação de brasileiro Alex Telles, diz jornal

Divulgação UEFA Alex Telles deve ser anunciado pelo PSG em breve



O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Porto pelo brasileiro Alex Telles. De acordo com matéria do jornal “A Bola”, nesta quarta-feira (27), o lateral esquerdo será oficialmente apresentado pelos franceses na próxima temporada.

Segundo o veículo de informação português, o PSG pagará 25 milhões de euros (R$ 145,5 milhões, na cotação atual) por Alex Telles, jogador que estava sendo cobiçado por outros gigantes da Europa.

A quantia é menor que a esperada pelo Porto, que esperava vendê-lo por 30 milhões de euros (atualmente, R$ 174 milhões).

A contratação de Alex Tellex é um pedido especial do técnico Thomas Tuchel, que não terá Kurzawa na próxima temporada. O ala francês termina seu contrato com o PSG e não estenderá seu vínculo.

Alex Telles é conhecido por seu viés ofensivo, sendo o lateral-esquerdo com mais gols na história do Porto. Desde julho de 2016 na equipe, ele balançou as redes 21 vezes em 183 jogos. Antes da paralisação por causa da pandemia de Covid-19, ele somava 10 gols na temporada em 40 partidas.

Revelado pelo Juventude, Alex Telles ganhou projeção nacional do Grêmio, entre 2012 e 2014. Na Europa, ele passou por Galatasaray (Turquia) e Inter de Milão (Itália) antes de chegar ao Porto.