Paris Saint-Germain vence Rennes e garante vaga na final da Copa da França

Com a vitória, o PSG busca reconquistar um título que já levantou 14 vezes, mas que não alcança desde 2021

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP jogadores do Paris Saint-Germain cumprimentam os torcedores no final da semifinal da Copa da França (Coupe de France) entre Paris Saint-Germain (PSG) e Stade Rennais FC, no estádio Parc des Princes, em Paris



O Paris Saint-Germain garantiu sua vaga na final da Copa da França ao vencer o Rennes por 1 a 0 em casa, com um gol de Kylian Mbappé. Mesmo sem brilho, a equipe parisiense mostrou sua eficiência habitual no jogo desta quarta-feira (3). O confronto válido pelas semifinais do torneio foi marcado pelo gol de Mbappé aos 40 minutos do segundo tempo, após receber um passe de Fabián Ruiz. O PSG agora se prepara para enfrentar o Lyon na grande final, que acontecerá no dia 25 de maio em Lille. Com a vitória, o Paris Saint-Germain busca reconquistar um título que já conquistou 14 vezes, mas que não levanta desde 2021.

*Reportagem produzida com auxílio de IA