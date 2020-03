Partida entre PSG e Dortmund pela Champions acontecerá com portões fechados

EFE/Julien De Rosa Neymar durante partida do Paris Saint-Germain



O confronto decisivo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, marcado para a próxima quarta-feira (11), no Parque dos Príncipes, não terá a presença de torcedores. Devido ao surto de coronavírus, a Polícia de Paris determinou que o duelo válido pelas oitavas de final da Champions League precisará ser realizado com portões fechados.

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (9), o PSG lamentou a decisão e disse que irá orientar como os torcedores do clube que comprar ingressos deverão proceder.

A epidemia do Covid-19 vem afetando diretamente os eventos esportivos. Além do confronto entre franceses e alemães, a partida Valencia x Atalanta, também válida pela Liga dos Campeões, não terá a presença do público.

Na tarde de ontem, o jogo entre Juventus e Inter de Milão, um dos clássicos mais tradicionais da Itália, acontece sem a presença de torcedores. O fato foi até ironizado por Cristiano Ronaldo, astro da Velha Senhora.

Em Paris, PSG e Dortmund vão pleitear uma vaga nas quartas de final. Na partida de ida, os alemães saíram com a vitória por 2 a 1, com gols marcados por Haaland e Neymar.