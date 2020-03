Partida entre PSG e Strasbourg é adiada por causa de coronavírus

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar é o camisa 10 do Paris Saint-Germain



O duelo entre Strasbourg e Paris Saint-Germain, válido pela 28ª rodada do Campeonato Francês e previsto para este sábado (7), foi suspenso por causa do coronavírus, informou na sexta-feira a Liga de Futebol Profissional da França.

Após um decreto da prefeitura do departamento de Baixo Reno, no leste da França, a entidade que organiza o torneio decidiu adiar a partida. Esta é a primeira partida do Campeonato Francês suspensa desde o início da epidemia.

Em comunicado, a prefeitura explicou que a presença de 26 mil torcedores no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, dos quais muitos viajam do departamento de Alto Reno (um dos mais afetados pela epidemia) era “um fator suscetível de favorecer a propagação de Covid-19”, a doença causada pelo coronavírus inicialmente identificado na China.

*Com informações da EFE