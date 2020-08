Pedrinho se apresenta ao Benfica e declara: ‘Estou ansioso para trabalhar com Jorge Jesus’

O jogador revelado pelo Corinthians também exaltou a estrutura do Benfica, que está classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões

Divulgação Pedrinho é meia-atacante do Benfica



O meia-atacante Pedrinho voltou à Portugal, na manhã desta sexta-feira (7), para se apresentar ao Benfica. Em conversa com a imprensa local, o jogador formado e vendido pelo Corinthians demonstrou animação para vestir as cores do time de Lisboa e também para ser comandado por Jorge Jesus, treinador que foi repatriado pelo clube após passagem de sucesso no Flamengo. “Estou ansioso por trabalhar com Jorge Jesus, com certeza. Todos nós, brasileiros, sabemos o grande trabalho que ele fez. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza de que dará muito certo, porque ele é um grande treinador numa excelente equipe”, disse o jovem.

Pedrinho também exaltou a estrutura do Benfica, que está classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões. “É concretizar um sonho. Estava bastante ansioso para poder estar aqui. Estive aqui uma vez e fiquei apaixonado pela estrutura e pelo clube. Neste tempo no Brasil, acompanhei o Benfica, estive torcendo. Sempre foi um sonho jogar na Europa e numa grande equipe como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui”, comentou.

Na apresentação, Pedrinho também exibiu a camisa do Benfica. “É muito bonita. O meu pai sempre me dizia que não via a hora de eu poder vesti-la. Espero fazer uma grande história usando esta camisola. Pretendo alcançar muitos títulos, porque sabemos que um clube só é valorizado quando vence jogos. Sou ambicioso, tenho grandes sonhos e quero buscar o máximo de títulos no Benfica. Tenho a certeza de que os adeptos também querem isso”, arrematou.