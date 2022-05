Pelé parabeniza Lyon pelo título da Champions Feminina: ‘Um espetáculo’

Francesas venceram o Barcelona por 3 a 1 no final de semana e levaram o oitavo título da competição

O futebol feminino tem crescido cada vez mais. Depois de uma temporada de Liga dos Campeões cheia de recordes de público, a final do torneio mais popular da Europa teve parabéns especial: o do Rei do Futebol. Usando suas redes sociais, Pelé parabenizou o Lyon pelo seu oitavo título. “O futebol feminino é um espetáculo. É maravilhoso ver um jogo tão bonito, com as atletas tomando o espaço que tanto merecem no esporte. Quero parabenizar o Lyon por levantar o troféu da Champions”, escreveu o Rei. O perfil oficial da equipe francesa repostou a mensagem e agradeceu em português. O Lyon venceu o Barcelona por 3 a 1 no sábado, dia 21. O jogo aconteceu em Turim e teve mais de 40 mil torcedores no Juventus Stadium. O Barça era o atual campeão e sensação do futebol feminino nos últimos anos, mas as francesas têm grande tradição e são as maiores vencedoras.