Pelé responde ídolo do Liverpool que contestou seus mil gols; confira

Pelé utilizou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16, para “responder” Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, que contestou seus mil gols marcados durante as décadas de 1950 e 1970. Através do Instagram, o Rei do Futebol disse ao inglês que praticava o esporte por “amor”. “O futebol era mais simples na minha época. Sempre foi por amor ao esporte. Sempre foi por voltar para casa e ver vocês felizes”, escreveu o tricampeão do mundo com a seleção brasileira, autor de 1283 gols na carreira e detentor de sete Bolas de Ouro.

Multicampeão no Liverpool, Jamie Carragher virou alvo de críticas nas redes sociais e na imprensa europeia após debochar dos números de Pelé. Durante o programa “Monday Night Football”, o ex-zagueiro e lenda dos Reds mostrou desconfiança quanto aos gols marcados pelo Rei do Futebol. “Eu falei sobre isso na reunião hoje. Eu disse que Pelé tem um pouco de mito. Não acredito em seus mil gols. Isso não parece legal, não é? Chamar Pelé de mito”, disse o comentarista, respondendo uma pergunta de Gary Neville, ídolo do Manchester United.

Responsável por revelar Pelé para o mundo do futebol, o Santos defendeu o seu maior ídolo. “O Rei extremamente preocupado com a contestação sobre a sua grandeza e seus números insuperáveis”, escreveu o Peixe, exibindo uma foto do ex-jogador com as três taças da Copa conquistadas com a Canarinho (1958, 1962 e 1970). Fora os títulos com a seleção, Edson Arantes do Nascimento também ganhou duas vezes a Libertadores e o Mundial de Clubes, além de seis edições do Brasileirão e outras competições relevantes.

