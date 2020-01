Pep Guardiola afirma que nunca treinaria o Manchester United ou Real Madrid

Jon Super/EFE Guardiola tem contrato com o Manchester City até 2021



Josep Guardiola, treinador do Manchester City, concedeu entrevista coletiva antes do clássico diante do United, marcado para esta terça-feira (7) e válido pela Copa da Liga Inglesa. No momento mais marcante na conversa com a imprensa, o espanhol afirmou que jamais comandaria dois clubes na carreira: os “Red Devils” e o Real Madrid.

“Depois de treinar o City, nunca vou treinar o United. Como também nunca vou treinar o Real Madrid. Definitivamente não. Se não tiver ofertas, estarei nas Maldivas. Bem, nas Maldivas talvez não, porque lá não tem campos de golfe”, disse o espanhol.

As duas equipes em questão são eternas rivais de Guardiola, atual comandante dos “citizens” e ídolo do Barcelona. Na entrevista, ele também valorizou o clássico entre as equipes de Manchester e admitiu a importância de um bom resultado fora de casa.

“Os clássicos na Espanha eram entre Espanyol e Real Madrid. Na Inglaterra, tem muitas equipes grandes, não uma ou duas como em muitos países. O duelo contra as outras equipes é muito importante, mas sei que um clássico significa muito para os torcedores”, falou.

Guardiola aposta todas as suas fichas nos torneios eliminatórios nesta temporada. Isto, porque o City é apenas o terceiro colocado do Campeonato Inglês, com 14 pontos a menos que o líder Liverpool.