Pep Guardiola e Klopp trocam provocações em meio à disputa de City e Liverpool pelo Inglês; confira

Restando apenas três rodadas para o término do Campeonato Inglês 2021/2022, o clima esquentou entre os concorrentes ao título

Montagem sobre fotos/Reprodução/Efe/Jon Super/EFE/EPA/ANDREW Guardiola e Klopp trocaram provocações em meio à disputa pelo título do Campeonato Inglês



Restando apenas três rodadas para o término do Campeonato Inglês 2021/2022, o clima esquentou entre os comandantes de Manchester City e Liverpool, times que mais uma vez estão brigando pela taça. Logo após a vitória sobre o Newcastle, que deixou os Citizens com três pontos de vantagem sobre os Reds, o treinador Pep Guardiola tratou de cutucar o rival, dizendo que o concorrente tem “mais torcida” e que não possui um bom retrospecto recente na competição.

“As pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós. Eles têm mais fãs ao redor do mundo e na Inglaterra eles torcem mais para o Liverpool do que para nós. Porque o Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Não na Premier League, porque eles venceram uma em trinta anos”, provocou o comandante do Manchester City, lembrando que a única taça do Inglês conquistada pela equipe rival aconteceu na temporada 2019/2020.

Jurgen Klopp, por sua vez, tratou de rebater a declaração de Guardiola, lembrando que o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa, dando adeus mais uma vez ao título inédito europeu. “Não sei como está o Pep (Guardiola). Ser eliminado da Liga dos Campeões é difícil o suficiente, ainda por cima com o Liverpool chegando à final… Não faço ideia se todo o país nos apoia. Não é a sensação que tenho quando jogamos fora, na verdade é o oposto. Mas talvez ele tenha mais informações do que eu”, ironizou o alemão.

Na liderança da Premier League, o Manchester City ainda enfrenta Wolverhampton e West Ham nas próximas partidas, além de medir forças com o Aston Villa na última rodada. O Liverpool, por sua vez, precisa tirar a desvantagem diante de Aston Villa e Southampton (ambos como visitante), além do Wolverhampton, em Anfield. Dono de sete títulos nacionais, os Citizens buscam se isolar como quarto maior vencedor da competição. Já os Reds almejam a 20ª taça, o que igualaria o Manchester United, maior campeão do torneio.