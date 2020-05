Perto do título, Bayern enfrenta Fortuna Düsseldorf, um dos lanternas do Alemão

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Bayern de Munique está perto do 8º título alemão consecutivo



Após colocar uma das mãos na taça ao vencer o vice-líder Borussia Dortmund por 1 a 0, o Bayern de Munique pode ficar ainda mais próximo do título neste sábado. O clube, que pode ser campeão pelo oitavo ano seguido, recebe o Fortuna Düsseldorf, antepenúltimo colocado do campeonato.

A vitória no confronto direto sobre o rival na última terça-feira, 26, levou o Bayern a 64 pontos, sete a mais que o Dortmund, que apesar do revés, manteve a segunda posição.

O Fortuna abre a zona de rebaixamento com 27 pontos, apenas um a menos que o primeiro concorrente fora da degola, o Mainz 05. Os resultados recentes animaram o time de Düsseldorf na luta para escapar do descenso. A equipe não perde há seis jogos, e nos últimos três compromissos, conseguiu uma vitória e dois empates.

O meia Thiago Alcantara, que se recupera de um desconforto muscular, pode ser novidade na equipe, apesar de ainda não reunir condições físicas para atuar por 90 minutos.

Sem vencer um campeonato nacional desde 2012, o Dortmund ainda alimenta esperanças, mas está pressionado na rodada. No domingo, o adversário é o Paderborn 07, lanterna do torneio com apenas 19 pontos, a nove de sair da degola.

O foco se divide entre a corrida pelo título e a preocupação em se manter entre os primeiros quatro colocados, zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. RB Leipzig está logo atrás, com 55 pontos, e Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen empatados, com 53.

O Leverkusen será o responsável por abrir a rodada nesta sexta-feira, em visita ao Freiburg, dono da oitava posição. O Gladbach jogará no domingo, em casa, contra o Union Berlin, enquanto o Leipzig entrará em campo apenas na segunda-feira, em duelo com o Colônia em território inimigo.

* Com EFE