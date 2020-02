Pesquisa: 60% dos torcedores reprovam o VAR na Premier League

EFE/EPA/ANDY RAIN Ingleses reprovam usam do árbitro de vídeo



Uma pesquisa revelou que 60% dos torcedores acreditam que o VAR funciona “mal ou muito mal” nas partidas da Premier League.

O estudo, realizado pela empresa YouGov, indicou que apenas 27% dos entrevistados pensam que o sistema funciona “bem ou muito bem”, enquanto 12% o consideram “nem bom, nem ruim”, e 1% não se manifestou a respeito.

Além disso, 67% dos torcedores questionados opinaram que essa tecnologia tornou os jogos da Premier League “menos agradáveis”.

Segundo a pesquisa, 8% das pessoas que participaram querem que o VAR continue sendo utilizado da forma atual, já 74% querem mudar a maneira como o sistema é aplicado.

Somente 15% dos entrevistados gostariam de utilizar definitivamente essa tecnologia, e 3% evitaram se pronunciar a respeito do assunto.

Para 71% dos torcedores ouvidos, deveria haver um tempo limite para que a arbitragem tome as decisões com o auxílio do VAR. Além disso, 81% são a favor de que os estádios exibam para a torcida os mesmos vídeos da tela do VAR.

Na próxima quinta-feira, a Premier League apresentará aos clubes um estudo sobre o VAR realizado ao longo de 250 partidas.

*Com Agência EFE