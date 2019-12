Pesquisa mostra que ingleses não levam Mundial de Clubes a sério

EFE O Liverpool vai em busca do seu primeiro título do Mundial de Clubes



O Liverpool entra em campo na próxima quarta-feira (18), contra o Monterrey (México), no Khalifa International Stadium, em busca do seu primeiro Mundial de Clubes. Os ingleses, entretanto, não se incomodam com a ausência do troféu em sua vasta galeria. Em pesquisa realizada pela “Betway”, torcedores, jogadores e jornalistas demonstraram total indiferença com o torneio organizado pela Fifa.

A importância do Mundial para os europeus, de acordo com o levantamento, mostra que é bem menor em relação à Champions League, ao Campeonato Inglês e às Copas locais.

Perguntados sobre o Flamengo, equipe sul-americana participante da atual edição do Mundial, torcedores do Liverpool só souberam responder que é um grande time do Brasil, sem especificar a cidade, os ídolos e as conquistas do Rubro-Negro.

O desinteresse dos britânicos têm motivos: além de enfrentar equipe tecnicamente inferiores, o Mundial é realizado em meio a uma maratona no calendário inglês, com vários jogos da Premier League sendo realizados no período.

Por isso, muitas vezes as equipes precisam priorizar as competições, gerando discordâncias no país. O Liverpool, por exemplo, levou o elenco principal ao Catar, deixando apenas a equipe sub-23 para a disputa das quartas de final da Copa da Liga Inglesa, diante do Aston Villa, nesta terça-feira (17).

Mesmo assim, o treinador Jurgen Klopp, em entrevista coletiva, prometeu total comprometimento para levar a primeira taça do Mundial ao Anfield. O alemão afirmou que colocará o que tem de melhor em campo para o jogo contra os mexicanos.

O Manchester United, bicampeão da competição, é a única equipe vencedora na Inglaterra. Os “Red Devils” bateram o Palmeiras (1999) e a LDU (2008).