Philippe Coutinho se livra das dores no tornozelo e volta a treinar no Bayern

Divulgação/Bayern de Munique Coutinho durante partida do Bayern de Munique



Philippe Coutinho está dando os primeiros passos para voltar a jogar pelo Bayern de Munique. Nesta terça-feira (19), o meio-campista demonstrou estar livres das dores que sofria no tornozelo direito, operado em 24 de abril. O brasileiro realizou algumas atividades e treinou separado do restante do plantel bávaro.

O técnico Hansi Flick expressou seu desejo de utilizar o jogador brasileiro nas últimas partidas do Campeonato Alemão, que tem a liderança do Bayern, com 58 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund. Restam oito rodadas para o fim da competição.

Coutinho, de 27 anos, está no Bayern desde o ano passado emprestado pelo Barcelona. A diretoria do time alemão já sinalizou que não pretende exercer a opção de compra, o que resultaria no pagamento de 120 milhões de euros (cerca de R$ 740 milhões).

No entanto, nos últimos dias, rumores apontam para a possibilidade de que o Bayern tente a prorrogação do empréstimo para depois de 30 de junho até o final da temporada.

Coutinho não conseguiu manter o nível das boas atuações que teve nos primeiros jogos pelo Bayern. Chelsea e Newcastle têm interesse no jogador.

*Com Estadão Conteúdo