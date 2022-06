Pogba deixa o Manchester United e deve retornar para a Juventus

O meio-campista deve voltar para a ‘Velha Senhora’, onde foi tetracampeão italiano

Paul ELLIS / AFP Pogba deixou o Manchester United após seis anos



O Manchester United confirmou nesta quarta-feira, 1º, a saída do meio-campista Paul Pogba, que não teve o seu contrato renovado pelo clube inglês. Livre no mercado da bola, o francês deve acertar o seu retorno com a Juventus nos próximos dias, segundo a imprensa europeia. “Todos no clube gostariam de parabenizar Paul por sua carreira de sucesso e agradecê-lo por suas contribuições ao Manchester United. Desejamos a ele tudo de melhor para os próximos passos em uma jornada notável”, diz a nota no site dos “Diabos Vermelhos”.

Revelado nas categorias de base do Manchester United, Pogba foi negociado com a Juventus em 2012. Após ser tetracampeão italiano e brilhar na “Velha Senhora”, o meio-campista retornou ao Old Trafford em 2016, pelo valor de 105 milhões de euros – na ocasião, a transferência foi a mais alta da história do futebol. Vivendo altos e baixos nos “Diabos Vermelhos”, o jogador colecionou algumas polêmicas com treinadores e torcedores durante sua segunda passagem. Ao todo, o francês fez 233 partidas oficiais, contribuindo com 39 gols e 51 assistências.