Pogba pega quatro anos de suspensão por doping

O meio-campista Paul Pogba, da Juventus, da Itália, pegou quatro anos de suspensão por ter testado positivo para testosterona no último dia 20 de agosto, após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do campeonato italiano, do qual não participou. “Recebemos a notificação do tribunal esta manhã”, disse uma fonte interna da Juventus nesta quinta-feira, 29, acrescentando que “tomaram nota” da decisão do tribunal. O francês, campeão mundial em 2018, voltou a testar positivo na contra-análise, realizada em setembro, e suspendeu provisoriamente enquanto a Procuradoria Antidoping da Itália (NADO) investigava os fatos.

No dia 11 de setembro, o teste positivo de testosterona de Pogba foi confirmado em exame realizado no dia 20 de agosto, na partida entre o time de Turim e a Udinese, que o meio-campista assistiu do banco. Na ocasião, ele chegou a ser supenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidopagem, atribuindo-o à violação dos códigos do Regulamento Desportivo que sancionavam o uso e até a tentativa de consumo de substância proibida. A testosterona, um hormônio da fertilidade e sexualidade masculina, favorece o desenvolvimento muscular.

Na contra-análise, o meio-campista francês testou positivo para uma nova substância, chamada Dhea, ou dehidroepiandrosterona, também conhecida como “hormônio da juventude”, segundo relatos da imprensa italiana. A revelação do uso por Pogba do hormônio esteróide mais comumente encontrado no corpo humano, um contaminante clássico em coleções de produtos antienvelhecimento e de musculação, mudou o cenário de defesa e provocou uma denúncia sobre um suplemento contaminado.

Embora houvesse especulação de que a defesa de Pogba, que tem 31 anos e contrato com a equipe de Turim até junho de 2026, teria chegado a um acordo para evitar o processo, a confirmação da sentença solicitada pela procuradoria deixa no ar a carreira do jogador, que retornou à Itália em 2022 após deixar o Manchester United.

Pela redes sociais, o atleta se manifetsou sobre a decisão e disse estar chocado com o verdido. “Fui informado sobre a decisão do Tribunal Nacional Antidoping e acredito que o veredito é incoerente. Estou triste, chocado e de coração partido por que o que construi na minha carreira profisisonal me ter sido tirado”, escreveu o atleta em uma publicação. Pogba alega que, como jogador profissional, “nunca faria nada para melhorar o desempenho usando substâncias proibidas” e que nunca desreepeitou ou enganou “colegas atletas e torcedores de qualquer um dos times que jogou e os adversários”.

