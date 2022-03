Polônia e Escócia anunciam amistoso em solidariedade à Ucrânia

Seleções iriam enfrentar a Rússia e a própria Ucrânia, respectivamente, nas eliminatórias para o Mundial de 2022, mas ambas as partidas foram suspensas pela Fifa

Reprodução/ Site oficial da seleção polonesa Jogo entre as seleções acontecerá em Glasgow no dia 24 de março



Nesta segunda-feira, 14, as seleções da Polônia e Escócia anunciaram que realizarão amistoso no próximo dia 24 de março, no Hampden Park, em Glasgow, para arrecadar fundos em apoio à resposta humanitária para a Ucrânia. A data estava reservada para a disputa das semifinais das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022, porém, devido à invasão da Rússia no país vizinho, a Fifa remarcou as partidas. A Polônia enfrentaria a Rússia, mas o país foi expulso do Mundial e os adversários já venceram por W.O. A Escócia, por sua vez, enfrentaria a Ucrânia e o jogo foi adiado, ainda sem data para acontecer. O dinheiro arrecadado na partida será enviado à UNICEF e destinado para o país. Na mesma data, entram em campo País de Gales contra a Áustria, Suécia contra a República Tcheca, Itália contra a Macedônia do Norte e Portugal contra a Turquia.