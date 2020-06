Porto perde na volta do Campeonato Português e vê liderança ameaçada

EFE/EPA/JOSE COELHO Derrota ameaça liderança do Porto no Campeonato Português



Longe dos gramados desde março, o Porto não voltou bem para o Campeonato Português. Em jogo contra o Famalicão válido pela 25ª rodada, o time perdeu por 2 a 1 fora de casa.

A derrota foi apenas a terceira da equipe no campeonato, mas deixou a situação complicada. O time de Sergio Conceição lidera o Português com 60 pontos, apenas um a mais que o Benfica, que nesta quinta-feira enfrenta o Tondela, no Estádio da Luz.

O Famalicão não vencia desde novembro, e conseguiu sustentar o sétimo lugar, com 37 pontos. O time visitante foi o melhor no primeiro tempo, mas não transformou o domínio em gols. Os times foram para o intervalo no 0 a 0.

Logo aos três minutos da segunda etapa, o atacante Fábio Martins aproveitou a falha do goleiro Marchesín em um recuo de bola, e empurrou para o gol vazio.

O Porto teve os brasileiros Otávio e Tiquinho Soares entre os titulares, e buscou um empate aos 29. Sérgio Oliveira cruzou da esquerda, Jesús Corona dominou e bateu forte, sem chances para o goleiro Rafael Defendi, ex-Bragantino. Cinco minutos depois, Pedro Gonçalves carregou a bola pela esquerda, cortou para o meio e bateu no cantinho, para desempatar e selar a vitória do Famalicão.

