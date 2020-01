Porto quer a contratação de Jorge Jesus, diz jornal

Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo pode ter uma grande dor de cabeça em breve. Segundo informações do jornal português Correio da Manhã, o Porto deseja a contratação de Jorge Jesus para a próxima temporada.

Jorge Jesus só tem contrato com o Flamengo até o meio de 2020 e estuda a possibilidade de renovação do vínculo. O treinador já disse que irá renovar, mas não colocou um prazo para o acerto.

A busca do Porto por Jorge Jesus seria um desejo pessoal do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa. O mandatário teria JJ como sua prioridade para a próxima temporada.

O Porto está na segunda colocação do Campeonato Português, com 41 pontos, dez a menos do que o Benfica. O time é comandado atualmente por Sérgio Conceição. O treinador não deve permanecer na equipe para a próxima temporada.