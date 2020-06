Porto vence Marítimo e abre vantagem sobre o Benfica na briga pelo Português

EFE/EPA/JOSE COELHO O Porto lidera o Campeonato Português



O Porto deu um passo à frente do Benfica na briga pelo título do Campeonato Português. Nesta quarta-feira, o time fez sua parte, e derrotou o Marítimo por 1 a 0 no Estádio do Dragão, e ainda comemorou o tropeço do rival diante do Portimonense fora de casa.

O resultado leva o Porto aos 63 pontos, dois a mais que o Benfica. A equipe se recuperou após perder para o Famalicão na rodada de retomada. Já o time de Lisboa empatou pela segunda vez consecutiva.

Jesús Corona foi o responsável pela vitória do Porto, em um dia pouco iluminado do elenco. Aos cinco minutos da etapa inicial, em cobrança de lateral, ele aproveitou um desvio na entrada da área, girou e chutou de primeira para o fundo do gol.

O brasileiro Alex Telles foi expulso no segundo tempo pelo segundo cartão amarelo, e mesmo com um homem a menos a equipe conseguiu sustentar a vitória. Na terça, o time visita o Aves, lanterna da competição.

Benfica se complica

O Benfica teve mais um empate doloroso no torneio. Após abrir 2 a 0, com Pizzi e André Almeida, o time levou o empate do Portimonense, com gols dos brasileiros Dener e Júnior Tavares, ex-São Paulo. Assim, considerando resultados antes da paralisação das competições por causa da covid-19, o Benfica só ganhou uma das dez partidas por diferentes competições.

A equipe tentará se recuperar na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o Ave. Mesmo com o empate, o Portimonense permanece na penúltima colocação, com 20 pontos.

* Com Estadão Conteúdo