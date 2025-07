Portugal arranca empate com Itália e segue vivo na Euro Feminina; Espanha avaça às quartas

Última vaga do Grupo B será definida na rodada final; Itália e Portugal estão na briga, Bélgica foi eliminada

Photo by Fabrice COFFRINI / AFP Zagueira portuguesa nº 19 Diana Gomes (CL) comemora com a atacante portuguesa nº 21 Ana Capeta (CR) após marcar o primeiro gol de Portugal durante a partida de futebol do Grupo B da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Portugal e Itália no Stade de Geneve, em Genebra



Dois jogos marcaram a segunda rodada do Grupo B da Eurocopa Feminina nesta segunda-feira (7). A Espanha foi a primeira a entrar em campo. Enfrentou a Bélgica e venceu por goleada, 6 a 2. O resultado colocou a ‘La Roja’ nas quartas de final, mas ainda não garantiu o primeiro lugar do grupo. Já na partida entre Itália e Portugal, realizado às 16h, as navegadoras arrancaram um empate contra as Azzurre e seguem vivas na competição, em busca de uma marca inédita: conseguir avançar para a fase mata-mata da competição. As partidas decisivas do Grupo B acontecem nesta sexta (11), às 16h.

Portugal x Itália

Vindo de uma derrota contra a Espanha no primeiro jogo, Portugal foi para o jogo precisando pontuar para não ser eliminado no segundo jogo da primeira fase da Euro Feminina. Já a Itália, que venceu o primeiro jogo, garantiria a vaga nas quartas de final se vencesse a partida. O jogo entre as seleções foi equilíbrio, tando que as redes só foram balançar no segundo tempo. Quem abriu o marcador foram as italianas, com a camisa 10 Girelli. De fora da área, ela tirou a marcação portuguesa e bateu colocado, sem chance para a goleira Patrícia Moraes. Apesar do jogo ter sido equilibrado.

Atrás do placar, as navegadoras foram para cima em busca do resultado e querendo conquistar algo que nunca conseguiram na história, avançar para a fase mata-mata. Elas chegaram a balançar as redes, com Diana Silva, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o gol. O revés não desanimou a seleção portuguesa, que foi para cima e conseguiu achar mais um gol, dessa vez com Diana Gomes, já do fim do tempo regulamentar.

Os acréscimos do jogo foram pegados, com as duas equipes buscando a vitória, e para complicar a situação de Portugal, Anna Borges foi expulsa, mas as navegadoras conseguiram segurar o resultado. Com o empate, a última vaga do Grupo B será decidida na última rodada. A disputa será entre a Itália, que enfrenta a favorita e já classificada Espanha, e Portugal, que enfrenta a Bélgica, já eliminada da competição. Os jogos acontecem na sexta-feira (11), às 16h.

Espanha x Bélgica

A Bélgica é a segunda Seleção a ser eliminada da Euro Feminina de 2025. Diante da atual campeã do mundo, a Espanha, elas até tentaram, mas não conseguiram segurar a força da La Roja, apontada como uma das favoritas do torneio. As espanholas abriram o placar aos 22 minutos, com Alexia Putellas, em uma jogada trabalhada de pé em pé até que sobrou para ex-melhor do mundo balançar as redes. Só que o resultado não durou muito, porque dois minutos depois a Justine Vanhaevemaet, após cobrança de escanteio, empatou, e deu esperanças para o time. Mas que diante na forte Espanha, não se pode dar chances, e foi assim que aos 38 minutos, Irene Paredes, também após cobrança de escanteio, cabeceou firme e ampliou, fazendo o segundo.

Mas a Bélgica não desistiu, foi para cima e empatou mais uma vez, agora com Hannah Eurlings. Ela saiu na cara da goleira e não desperdiçou. Só que as espanholas não deram mais chance e pressionaram, abrindo a goleada com: Esther González, Mariona Caldentey, Claudia Pina e Alexia Putella marcou o sexto.