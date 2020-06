Portugal: Brasileiro recebe diagnóstico da covid-19 horas antes de entrar em campo

Divulgação/Farmalicão Defendi, que já havia contraído a covid-19, está novamente com o vírus



Rafael Defendi, goleiro brasileiro que defende o Famalicão, de Portugal, estava relacionado para a partida de ontem, contra o Gil Vicente, válida pelo campeonato nacional, mas a notícia do diagnóstico positivo para covid-19 pouco tempo antes da partida fez com que ele ficasse fora do duelo.

Em um primeiro exame, realizado anteontem, o resultado do goleiro havia sido inconclusivo. O teste foi repetido, e o resultado, divulgado por na manhã de ontem.

O goleiro foi diagnosticado pela segunda vez com o vírus. Em maio, ele foi um dos cinco jogadores do clube a contrair a doença. As informações são do Diário de Notícias.

Outro brasileiro, Vaná foi o substituto de Defendi na partida em que a equipe venceu por 3 a 1. O técnico João Pedro Sousa dedicou a vitória ao jogador. “Antes de mais nada, e em nome do grupo, queremos dedicar esta vitória a nosso capitão, o Defendi”.

O Famalicão é o 5º colocado do Campeonato Português, e o Gil Vicente ocupa a 10ª colocação.