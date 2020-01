Pouca habilidade? Zidane mostra por que foi melhor do mundo em treinamento do Real Madrid; assista

Reprodução/Militão Éder Militão é observado por Zinédine Zidane em treinamento do Real Madrid



A qualidade técnica de Zidane nos tempos de jogador era indiscutível, tanto que o atual técnico do Real Madrid ganhou o título de melhor do mundo em três oportunidades: 98, 2000 e 2003. Depois de tanto tempo, parece que Zizou não esqueceu nadinha do que fazia com a bola nos pés.

Durante treino do Real Madrid, nesta terça-feira (28), Zidane esbanjou a conhecida classe dando passes para Nacho, Toni Kroos e Luka Jovic finalizarem de primeira.

As imagens gravadas pela TV do Real Madrid mostram alguns auxiliares e jogadores do clube merengue apreciando a qualidade do treinador tricampeão da Champions League.