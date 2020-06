Prefeito de Liverpool mostra preocupação com aglomeração em comemorações

Um dia após o título do Campeonato Inglês, torcedores do time continuam nas ruas

Reprodução/Twitter Torcedores lotaram as ruas de Liverpool nesta sexta, ainda em comemoração pelo título do Inglês



Os torcedores do Liverpool continuaram comemorando o fim do jejum de 30 anos sem um título do Campeonato Inglês pelas ruas da cidade nesta sexta-feira. O prefeito da cidade, Joe Anderson, se mostrou preocupado com as aglomerações nos espaços públicos, e pediu que as celebrações sejam feitas em casa, para que o risco de contaminação pela covid-19 seja menor.

“Estou realmente preocupado com as cenas de Pier Head hoje à noite. Aprecio que os fãs do #LFC querem comemorar, mas por favor, para sua própria segurança e a dos outros, vá para casa e comemore em casa. A Covid-19 ainda é um grande risco e nossa cidade já perdeu muitas pessoas pela doença”, escreveu no Twitter.

A região de Pier Head citada pelo prefeito fica próxima às docas da cidade, e foi tomada pelas comemorações.

I am really concerned about scenes at Pier Head tonight. I appreciate #LFC fans want to celebrate but please, for your own safety, and that of others, go home and celebrate at home. Covid-19 is still a major risk and our city has already lost far too many people to the illness pic.twitter.com/fqoQZvcSQG — Joe Anderson (@mayor_anderson) June 26, 2020

Questionado sobre o porquê não ordenava a retirada dos torcedores das ruas, Anderson afirmou que o Conselho Municipal não tem esse poder. “Se você conhece alguém que está lá, envie uma mensagem e peça para que volte para casa”, pediu.