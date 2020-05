Premier League anuncia que 6 pessoas de três clubes testaram positivo para Covid-19

Divulgação LFC O Liverpool lidera o Campeonato Inglês



A Premier League comunicou, na tarde desta terça-feira (19), que seis pessoas de três clubes testaram positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Nos últimos dois dias, a entidade que rege o Campeonato Inglês realizou exames em 748 profissionais (jogadores e funcionários) dos 20 times da primeira divisão.

A entidade preferiu não divulgar os nomes dos profissionais e os clubes em que eles trabalham. “Jogadores ou funcionários de clubes que deram positivo agora se auto isolam por um período de sete dias”, afirmou a Premier League em comunicado.

“Nenhum detalhe específico sobre clubes ou indivíduos será fornecido … devido a requisitos legais e operacionais”, continuou.

O Campeonato Inglês está suspenso desde o dia 10 de março, quando a 29ª rodada foi encerrada – restam apenas 9 para a conclusão do torneio.

O Liverpool lidera a competição com 82 pontos, bem à frente do segundo colocado Manchester City, com 57. Leicester (53) e Chelsea estão completando o grupo de qualificados para a próxima Champions League.

O governo britânico definiu, recentemente, que nenhuma atividade esportiva poderia ser realizada até o dia 1º de junho. A decisão sobre a retomada do futebol ainda está sendo avaliada pelas autoridades.