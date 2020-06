Premier League autoriza que clubes organizem amistosos antes da volta do Inglês

Reprodução Liga estabeleceu regras para a realização de amistosos



A Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês, permitiu que as equipes disputem amistosos antes da volta da competição, previsa para 17 de junho.

A liga, porém, apresentou algumas restrições para a realização das partidas. As equipes estão proibidas de se deslocarem por mais de uma hora e meia de suas cidades de origem, com exceção do Newcastle, que é de uma região mais afastada dos demais participantes. Os jogadores terão que viajar nos próprios carros, para eliminar a necessidade de ônibus.

Os amistosos poderão ser realizados nos estádios dos clubes ou centros de treinamento, sem árbitros profissionais – as comissão técnicas vão ser responsáveis por comandar os jogos, já que os integrantes do quadro de arbitragem da Premier League ainda não foram submetidos aos testes para covid-19.

O uso dos vestiários também foi vetado, para evitar o contato desnecessários e a proximidade entre os jogadores.

* Com EFE