Premier League divulga indicados ao prêmio de melhor jogador do Inglês; veja lista

Divulgação/Liverpool Mohamed Salah é o artilheiro do Liverpool na temporada



A Premier League, entidade que rege o Campeonato Inglês, divulgou na manhã desta sexta-feira, 13, a lista de oito concorrentes ao prêmio de melhor jogador do torneio da temporada 2021/2022. Restando duas rodadas para o fim, o Manchester City lidera a competição com três pontos de vantagem para o Liverpool. Assim, como não poderia ser diferente, as duas equipes dominam a relação de indicados. Do lado dos Citizens, o meio-campista belga Kevin De Bruyne e o lateral português João Cancelo foram lembrados. Já o atacante egípcio Mohamed Salah e o ala britânico Alexander-Arnold são os que estão na disputa pelo lado dos Reds.

Também estão na disputa Son Heung-min (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), James Ward-Prowse (Southampton) e Jarrod Bowen (West Ham). Além da votação popular, a Premier League levará em consideração os votos dos vinte capitães das equipes do Campeonato Inglês, assim como a opinião de especialistas da entidade. Na temporada passada, vale lembrar, o zagueiro português Rúben Dias, que ganhou o torneio com o Manchester City.

Indicados ao prêmio de melhor do Campeonato Inglês 2021/2022: